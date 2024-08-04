Обвиняемый в терактах в Рязани решил «искупить вину кровью»

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«Рязанский подрывник» заявил о желании отправиться на СВО

Признавшийся в атаках на железную дорогу и аэродом в Рязани Руслан Сидики* заявил о желании отправиться на СВО, пишет ТАСС .

Гражданин РФ и Италии Руслан Сидики* обвиняется в организации атаки беспилотников на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году.

Сидики* попросил отправить его в зону спецоперации, заявил, что готов искупить вину кровью, указано в публикации российского агентства.

Ранее «рязанский подрывник» признался в совершенных им по приказу украинской разведки преступлениях и раскаялся в содеянном.

* внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов