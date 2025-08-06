Обвиняемый в педофилии житель Зеленограда также дискредитировал ВС РФ

37-летний житель Зеленограда Денис П., которого обвиняют в педофилии, также уличен в дискредитации российской армии из-за постов в соцсети «ВКонтакте», сообщают « Осторожно, новости ».

Мужчину арестовали в конце июня по делу о педофилии. Как считают следователи, обвиняемый приставал к ребенку, которому не было и 14 лет.

Злоумышленника поместили в СИЗО, после этого его соцсети стали изучать сотрудники центра «Э». Оказалось, что обвиняемый сидел в VK с фейкового аккаунта.

Специалисты выявили несколько эпизодов дискредитации ВС РФ. С начала спецоперации мужчина беспокоился о родственниках из Запорожской области, ушедших воевать, выкладывал призывы для «Русского военного корабля», а на аватарку поставил украинский тризуб. В отношении задержанного составили протокол, но в суде он вряд ли будет участвовать, так как находится под стражей.