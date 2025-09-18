Обвиняемый в коррупции бывший мэр Вологды скончался в больнице

О его смерти сообщила дочь в социальных сетях.

«Папы больше нет», — написала его дочь.

УФСИН опроверг информацию о том, что Шулепов умер в СИЗО. Там отметили, что экс-чиновник лечился от хронического заболевания в Вологодской областной больнице. В декабре прошлого года Шулепов перенес инсульт. Затем ему сделали операцию и установили кардиостимулятор.

Евгений Шулепов был мэром Вологды с 2008 по 2016 год. В мае прошлого года его задержали и предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере. Взятки, как считает следствие, поступали в виде денег, прав собственности на объекты недвижимости и предоставления больших скидок при покупке квартиры.