Обвиняемых в похищениях предпринимателя и футболиста отправили в СИЗО

Октябрьский суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО четверых подозреваемых в похищении зятя депутата Госдумы и попытке похищения футболиста «Зенита». Об этом сообщает « 112 ».

Рустама, Степана, Владислава и Самира отправили в СИЗО на два месяца. Их обвиняют по статьям «Разбой» и «Похищение человека».

Пятого фигуранта зовут Вадим. Он проходит по делу, как свидетель.

На опубликованной записи грустные молодые люди сидят в зале суда.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге группа людей похитила зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова, Сергея С. Те же люди пытались увезти с собой футболиста ФК «Зенит» Андрея Мостового, но ему помог отбиться друг.

Сергея С. похитили вечером 25 октября. Несколько мужчин подошли к нему, утащили в машину и уехали. Там заставляли перечислить 10 млн рублей, забрали телефон и угрожали расправой. Мужчина отправил похитителям всего 210 тыс. рублей, его отпустили. Правонарушителей позднее задержали.

Мостового похитители пытались увести с собой в авто 23 октября по той же схеме. Но ему удалось сбежать.

