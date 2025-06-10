сегодня в 14:31

Обвиняемого во взятке мэра Красноярска арестовали до 4 августа

Басманный районный суд Москвы до 4 августа арестовал мэра Красноярска Владислава Логинова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Согласно версии следствия, Логинов получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере более 180 млн рублей наличными и оплатой строительства бани на своем земельном участке.

При получении взятки обвиняемый должен был обеспечить победу компании в конкурсах на выполнение ремонта городских дорог.

Следователи предъявили красноярскому градоначальнику обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Суд избрал Логинову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 26 суток.