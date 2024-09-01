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Обвинение настаивает на суде над генералом Иваном Поповым в Москве

Обвинение по уголовному делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и бизнесмена Сергея Моисеева будет настаивать на проведении судебного процесса над ними в Москве, пишет ТАСС.

При этом следствие считает, что преступления были совершены на новых территориях РФ, сообщили агентству в правоохранительных органах.

Ранее генерал Попов не исключил возможность своего возвращения в зону спецоперации.

Военного арестовали в конце мая. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах и служебном подлоге. Свою вину Попов не признал.