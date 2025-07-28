Обрушение пятиэтажки в Астрахани вскрыло проблему 13 тыс нерасселенных жителей

Более 13 000 жителей аварийных домов в Астрахани должны были расселить еще в 2023 году, сообщает Mash . Сегодня в городе рухнула часть ветхого дома на улице Ляхова — предварительно, пострадали минимум три человека.

В Астрахани должны были расселить тысячи жильцов домов, которые с 2017 года получили аварийный статус. За четыре года (с 2023 по 2027 годы) за счет госпрограммы планировалось освободить 945 старых домов. На эти цели выделяли 17 миллиардов рублей.

Жители Астрахани говорят, что процесс расселения часто переносился и шел медленно.

SHOT писал, что пятиэтажку на улице Ляхова в Астрахани признавали аварийной еще в 2019 году и должны были снести 1 апреля 2025 года. Сегодня, 28 июля, в здании обрушился целый подъезд с пятого по первый этажи. Предварительная причина ЧП — размытый фундамент.