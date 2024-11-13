Обрушение автомобильного моста в Крыму произошло над железной дорогой

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МЧС РФ: автомобильный мост в Крыму рухнул над железной дорогой

На месте обрушения автомобильного моста, которое произошло над полотном железной дороги в Крыму, работают 43 спасателя, сообщает пресс-служба МЧС России .

Специалисты чрезвычайного ведомства задействовали в поисково-спасательной работе 16 единиц спецтехники.

На момент публикации заметки из-под завалов достали двоих пострадавших. Их передали медикам.

Ранее сообщалось, что автомобильный мост рухнул на промежутке между селами Изумрудное и Маслово. Обстоятельства случившегося выясняются.