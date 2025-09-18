Обозвала нацисткой и оккупанткой: латышка избила женщину за русскую речь

Националистка напала на пожилую женщину за русскую речь в Латвии

В Латвии местная националистка напала на пожилую русскую женщину в больнице, требуя говорить по-латышски, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в рижской больнице Страдыня. Местная жительница Сармите Валайне снимала на видео русскоговорящую женщину.

На опубликованных кадрах видно, как националистка издевается над пенсионеркой и требует от нее разговаривать не на русском, а на латышском языке. При этом пожилая женщина отвечает «Не обижайте меня. Я не ругаюсь с вами».

Позднее Сармите разместила пост с видео на своей странице в соцсети Facebook*, в котором назвала женщину нацисткой и оккупанткой, а русский язык — жаргоном. Она также призвала не оказывать медицинскую помощь русскоговорящим в латвийских больницах и предложила выслать их из страны.

Сармите Валайне является членом Национального объединения Латвии. Ранее она работала в рижской логистической компании MAN-TESS Tranzits, которая сотрудничала с российскими партнерами.

*Деятельность Meta — соцсети Facebook и Instagram — запрещена в России как экстремистская.