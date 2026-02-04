Оборвался трос: молодая акробатка едва не разбилась, упав с каната в Москве
Молодая акробатка из знаменитой династии циркачей упала с высоты около 7 метров из-за обрыва троса. Инцидент произошел в студии йоги на на улице Архитектора Власова в Москве, сообщает «МК: срочные новости».
Родители 22-летней девушки — знаменитые дрессировщики зверей. Сама она профессионально занимается спортом, является призером международных российских соревнований и фестивалей по воздушной гимнастики.
Акробатка подрабатывала в студии йоги, открытой ее семьей. Во вторник девушка показывала элементы воздушной йоги. Во время выполнения сложного акробатического трюка она рухнула вниз с каната.
Причина происшествия — обрыв троса. Девушка получила серьезные травмы и попала в больницу.
Ранее в Татарстане женщина выпала из рухнувшего крана на заводе. Она пролетела несколько метров, но осталась жива.
