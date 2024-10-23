Обокрали, пока играл на аккордеоне: герой мема «Борщ с капусткой» лишился денег

Неизвестные обчистили карманы героя популярного в Сети мема «Борщ с капусткой, но не красный» Никиты Литвинкова, пока тот играл на аккордеоне на столичной ВДНХ, сообщает Baza .

Инцидент произошел 12 октября, когда 30-летний Литвинков сидел у входа в Музей космонавтики и играл на музыкальном инструменте. Через несколько часов он обнаружил СМС о списании средств с его карты, хотя в это время он ничего не приобретал.

Проверив карманы, Литвинков понял, что пропала его банковская карта. Он обратился за помощью к полицейским, которым рассказал, что последний раз видел карточку при оплате проезда.

По факту произошедшего завели уголовное дело, сумма нанесенного ущерба превысила 7 тыс. рублей.

В июне герой известного мема попал в подмосковную больницу в тяжелом состоянии с передозировкой наркотиками. Врачам удалось его откачать.

В том же месяце Литвинков вернулся в РФ из Таиланда, где был задержан за нарушение миграционного законодательства. Литвинков провел в стране на 5 месяцев больше разрешенного срока.