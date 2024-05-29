Обманувшего россиян на 500 млн рублей трейдера из Башкирии поймали в аэропорту

сегодня в 13:22

В аэропорту Внуково задержали 33-летнего бизнес-коуча Азата Байбурина, который подозревается в обмане клиентов на сумму примерно в 500 млн рублей, сообщает Life.ru .

Фигуранта задержали в столичной воздушной гавани, когда он возвращался из-за границы.

Трейдер 3 года был в розыске по статье о мошенничестве — бизнес-тренера искали с 2021 года. Байбурин проходит по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Ранее, до авторства трейдерских курсов, мужчина работал телеведущим экономических новостей в Уфе.