Обманутый мошенниками уральский студент совершил суицид в туалете ОМВД Москвы

Молодой уральский студент, который в начале июня попался на удочку мошенников и стал выполнять их требования, совершил суицид в ОМВД Пресненского района Москвы. Его привели в полицию после поимки на очередном задании от аферистов — парень приехал в столицу, чтобы забрать 4 млн рублей у пенсионера. В участке он отпросился в уборную, после чего наложил на себя руки, сообщает «МК: срочные новости» .

6 июня студенту одного из вузов Екатеринбурга пришло сообщение от анонима. Неизвестный назвался представителем «Госуслуг» и уговорил парня перейти по ссылке, которую ему отправили в мессенджере.

После этого мошенники завладели личными данными молодого человека, начали шантажировать его и угрожать. Аферисты настолько сильно прессинговали парня, что он собственноручно написал расписку, в которой обязывался выполнить все требования злоумышленников.

Стоит отметить, что обычным вымогательством дело не закончилось — аферисты угрожали, что сломают жизнь студенту и его близким. Находясь под влиянием мошенников, уралец рассказывал родным, что его аккаунт на «Госуслугах» взломали, но просил не предпринимать никаких действий.

«Под жестким прессингом аферистов студент брал деньги с кредитных карт родных и переводил на указанные счета. На вопросы близких он отвечал пространными фразами — родственники подозревают, что все ответы ему были продиктованы кураторами», — говорится в статье.

В мессенджерах аферисты, с которыми общался учащийся вуза, имели ники «Друг» и «Большой Друг».

Вскоре мошенники приказали парню ехать в Москву и забрать 4 000 000 рублей у пенсионера. В этот момент студента задержала полиция.

Когда молодого человека привели в отделение, он отпросился в туалет. Вскоре полицейские нашли труп задержанного — молодой парень совершил суицид.

«По некоторым данным, одним из кураторов молодого человека был некий украинский экстремист», — добавляет издание.