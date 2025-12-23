Обман вместо дня рождения: москвичке продали «липовый» тур по Дагестану

Жительница столицы месяц назад выбирала тур на Кавказ, она планировала хорошо провести каникулы и отпраздновать день рождения, но нарвалась на мошенников, сообщает «112» .

Женщина искала туры в Сети, ставила «плюсики» под постами популярных туроператоров. Затем с ней связались с аккаунта «Молодежные туры по Дагестану». У фирмы в соцсетях был живой профиль, множество положительных отзывов и недорогой ценник. Путешественнице показалось, что это идеальный вариант для праздничной поездки.

Она посмотрела рилсы турфирмы, посоветовалась с друзьями и приобрела взяла пятидневный тур общей стоимостью 30 600 рублей. Представители туроператора попросили подготовить 18 600 рублей наличными для оплаты на месте, приобрести билет до Дагестана, но при этом попросили предоплату 12 000 рублей, которые заказчица им перевела

Но клиентку обманули. Условия оплаты части тура «на месте» были для отвода глаз. Злоумышленники взяли 12 000 и заблокировали девушку. Теперь москвичка планирует написать заявление в полицию.

