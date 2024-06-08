Обладатель двух паспортов признался в нарушении антироссийских санкций

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Россиянину грозит пять лет тюрьмы за незаконный экспорт оружия

Россиянину с двойным гражданством США грозит пять лет тюрьмы за несанкционированный экспорт оружия, пишет РИА Новости.

Подсудимый Дмитрий Тимашев признал себя виновным в организации нарушения экспортного контроля, указано в статье ссылкой на заявление американского Минюста.

Уточняется, что Тимашев якобы ввозил в Россию детали для огнестрельного оружия и боеприпасов.

В обмен бизнесмен мог получать компенсацию за оплату обучения и аренды жилья его дочери в Екатеринбурге.

Приговор суда ожидается осенью 2024 года, росиянину грозит до пяти лет тюремного заключения.