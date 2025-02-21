Обиженный бармен тяжело избил москвича в центре Москвы

33-летний бармен, работающий в одном из заведений на Мясницкой улице в Москве, сильно избил 29-летнего посетителя. Между ними завязался конфликт — гость ударил сотрудника учреждения кулаком в лицо, после чего они вышли на улицу, и завязалась драка, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Бармен практически сразу перехватил инициативу. С первых секунд драки мужчина избивал гостя.

В один из моментов бармен нанес удар, после чего гость заведения упал на асфальт. В этот момент он ударился головой и утратил сознание.

На место происшествия прибыли работники скорой помощи. Они госпитализировали пострадавшего. По заключению медиков, его здоровью был нанесен тяжкий вред.

Бармена задержали в заведении. Против него открыли уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство». Мужчину поместили под стражу.

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