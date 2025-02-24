Обезьяна прокусила руку россиянке на Бали

Обезьяна прокусила руку 36-летней россиянке Ануш на Бали. После инцидента у женщины опухло место вокруг раны, сообщает SHOT .

Ануш — московская няня. Она отправилась на Бали в командировку. Там поехала в парк обезьян.

Во время прогулки Ануш остановилась, чтобы сфоткаться с млекопитающим. Пока она делала снимок, к ней подбежала другая, крупная обезьяна, впилась в руку зубами и трижды укусила.

Ануш поделилась, что на Бали приезжает в первый раз. Она не знала, что укусы настолько опасны и необходимо делать прививку перед отдыхом.

Пострадавшая боится, что из-за укуса заразилась бешенством. Она планирует приехать в Москву и сделать прививку.

Ранее российский турист Виктор сломал позвоночник, когда сорвался с водопада на Бали. Его госпитализировали в больницу Сургута для дальнейшего лечения.