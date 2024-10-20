Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумской области Украины

В городе Шостка на севере Украины повреждение получил объект критической инфраструктуры, об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины «Север», пишет ТАСС .

Военные сообщили лишь о факте повреждения объекта и обозначили его приоритет — объект критической инфраструктуры, но не указали никаких подробностей, о чем именно идет речь. Сообщение об этом появилось в соцсетях.

Информация о случившемся уточняется.

Ранее сообщалось, что за последние сутки ВСУ подвергли обстрелу населенные пункты Белгородской области. В результате вражеской атаки пострадали шесть мирных жителей, в том числе 12-летняя школьница, которую госпитализировали с серьезными травмами.