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«Обдолбыш»: неадекват догонял «невидимых врагов» у детской площадки в Кучине

В Кучине у детской площадки на проспекте Жуковского заметили неадекватного мужчину, который бегал за воображаемыми «врагами», сообщает Telegram-канал «ЖелДор 18+ / Железнодорожный».

Инцидент произошел вечером. На детской площадке гуляли родители с детьми, когда туда подошел мужчина в неадекватном состоянии. Он кричал и бегал вокруг, пытаясь догнать «невидимых врагов».

Люди боятся, что в один момент мужчина вернется на детскую площадку и причинит вред детям.

«Не дай бог перекроет и на детей бросится, пусть люди будут внимательны!» — предупреждают местные жители.

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