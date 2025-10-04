NYT: мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали из-за мужчины с баллоном

сегодня в 11:16

В американском Лос-Анджелесе мэрию и посетителей парка эвакуировали из-за забаррикадировавшегося в машине мужчины, у которого рядом находился баллон, сообщает «Лента.ру» .

Как пишет газета The New York Times, мужчина на машине с вручную сделанным знаком, отсылающим к президенту США Дональду Трампу, выехал на тротуар около здания мэрии. В салоне авто рядом с водителем было что-то похожее на кислородный баллон.

По словам мэра города Карена Басса, ему доложили о ситуации. Мэрию эвакуируют из соображений безопасности.

Силовики перекрыли прилегающие дороги в месте инцидента. В результате произошедшего пострадавших нет.

Водителя машины арестовали через два часа после его заезда на тротуар.

