NYT: мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали из-за мужчины с баллоном
Фото - © Wikipedia.org
В американском Лос-Анджелесе мэрию и посетителей парка эвакуировали из-за забаррикадировавшегося в машине мужчины, у которого рядом находился баллон, сообщает «Лента.ру».
Как пишет газета The New York Times, мужчина на машине с вручную сделанным знаком, отсылающим к президенту США Дональду Трампу, выехал на тротуар около здания мэрии. В салоне авто рядом с водителем было что-то похожее на кислородный баллон.
По словам мэра города Карена Басса, ему доложили о ситуации. Мэрию эвакуируют из соображений безопасности.
Силовики перекрыли прилегающие дороги в месте инцидента. В результате произошедшего пострадавших нет.
Водителя машины арестовали через два часа после его заезда на тротуар.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.