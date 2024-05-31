«Ну, мы побоялись»: подчиненный Буданова* сам сдался россиянам под Волчанском
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Российские военные пленили бойца Главного правления разведки (ГУР) Минобороны Украины, начальником которого является генерал Кирилл Буданов*, на Волчанском направлении. В плену разведчик рассказал военкору RT Александру Симонову, что он и его сослуживцы сами сдались, потому что боялись оказывать сопротивление.
Пленный служил в элитном батальоне «Солнышко». По его словам, одним из его инструкторов по подготовке был в том числе гражданин Великобритании.
Фрагмент беседы военного корреспондента с украинским пленным:
— То есть ты сопротивления не оказывал?
— Нет.
— А твои товарищи?
— Нет.
— А почему не оказывали, вы же спецназ? Как так получилось?
— Ну, так. Боялись.
— Испугались оказывать сопротивление?
— Да.
По словам военного ГУР, он разочарован в своем спецназе. Он утверждает, что когда их позиции начали штурмовать российские бойцы, то никто из сослуживцев не стал выходить с ним на связь.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.