Российские военные пленили бойца Главного правления разведки (ГУР) Минобороны Украины, начальником которого является генерал Кирилл Буданов*, на Волчанском направлении. В плену разведчик рассказал военкору RT Александру Симонову, что он и его сослуживцы сами сдались, потому что боялись оказывать сопротивление.

Пленный служил в элитном батальоне «Солнышко». По его словам, одним из его инструкторов по подготовке был в том числе гражданин Великобритании.

Фрагмент беседы военного корреспондента с украинским пленным:

— То есть ты сопротивления не оказывал?

— Нет.

— А твои товарищи?

— Нет.

— А почему не оказывали, вы же спецназ? Как так получилось?

— Ну, так. Боялись.

— Испугались оказывать сопротивление?

— Да.

По словам военного ГУР, он разочарован в своем спецназе. Он утверждает, что когда их позиции начали штурмовать российские бойцы, то никто из сослуживцев не стал выходить с ним на связь.

* Внесен в список террористов и экстремистов в России.