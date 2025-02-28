Новый инцидент с котами: похищен знаменитый Чульгир, понимающий китайский язык

Во Владивостоке неизвестные похитили кота Чульгира, который понимает китайский язык и считается любимцем на местном рынке. По словам продавцов, четырехлапого намеренно приманили и украли, сообщает «Подъем» .

Кот жил в своей комнате на рынке «Березка» и считался полноценным его представителем. По словам местных, Чульгиру три года, его воспитал китаец по имени Ваня. Кот понимает китайский язык лучше, чем русский.

«Свободолюбивый, всегда гулял, проблем не было, посетители тоже его знали. А эти волонтеры приманили, засунули в коробку и увезли, хотя видно было, что он домашний, чистый, ухоженный. Мы места не находим», — сказали на рынке.

По словам продавцов, Чульгира увезли на машине. Сотрудники рынка намерены написать заявление в полицию.

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