Носила парик: русская женщина обманула автосалон в США на 40 тыс долларов

Россиянка с фальшивыми правами обманула автосалон в США на 40 тыс долларов

В США россиянка в парике организовала схему с прокатом автомобилей, умудрившись продать арендованную машину за 40 тыс. долларов (3,2 млн рублей — ред.). Злоумышленницу в итоге поймали, сообщает SHOT .

Женщина по имени Юлия оформила аренду элитного Infiniti QX80 R-Spec. Работники компании, предоставляющей услуги проката, не заметили ничего подозрительного и без проблем предоставили ей автомобиль.

Юлия аккуратно вносила платежи за страхование, залог и прочие необходимые взносы. Единственным моментом, вызвавшим недоумение у сотрудников, был парик, который россиянка использовала каждый раз, когда посещала офис.

В конце сентября она пролонгировала договор аренды еще на месяц. Однако далее события развернулись неожиданным образом: из правоохранительных органов в салон проката поступило уведомление об изъятии Infiniti в качестве вещественного доказательства.

Выяснилось, что именно в октябре Юлия предприняла попытку продать автомобиль. Изначально она установила цену около 10 млн рублей, но не получила ни одного ответа. В итоге она снизила цену до 3,2 млн (40 тыс. долларов) и моментально нашла покупателя.

Позднее стало известно, что она использовала фальшивое водительское удостоверение для заключения сделки.

