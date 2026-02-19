сегодня в 06:22

Ночью над Ленобластью уничтожено четыре БПЛА

Средства противовоздушной обороны уничтожили ночью над территорией Ленобласти четыре БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.

«Над Ленобластью этой ночью уничтожено четыре БПЛА. Благодарю за безопасность региона защитников Ленинградского неба», — отметил он.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Киришском районе Ленобласти.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

