Ночью над Ленобластью уничтожено четыре БПЛА
Средства противовоздушной обороны уничтожили ночью над территорией Ленобласти четыре БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.
«Над Ленобластью этой ночью уничтожено четыре БПЛА. Благодарю за безопасность региона защитников Ленинградского неба», — отметил он.
Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Киришском районе Ленобласти.
По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.
