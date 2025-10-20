Няня накормила макаронами 11-месячного мальчика. Малыш задохнулся и умер

В Волгоградской области суд вынес приговор 30-летней няни, которая накормила 11-летнего ребенка макаронами. Мальчик скончался в результате механической асфиксии, сообщает V1.ru .

Трагедия произошла в Волжском. Светлана П. находилась в декрете и решила подработать няней. При этом женщина не имела медподготовки и не обладала навыками оказания первой помощи. Она разместила объявление в интернете и ожидала заказов.

В апреле текущего года семейная пара обратилась к Светлане за услугами няни для 11-месячного сына. Затем семья обратилась к няне уже 3 мая. Утром следующего дня женщина накормила малыша отварными макаронами, положила на диван и вышла в другую комнату.

Вернувшись примерно через 40 минут, няня обнаружила, что малыш задыхается, а кожа изменила цвет. Первую помощь женщина не оказала, прибывшие на вызов медики зафиксировали смерть ребенка в результате механической асфиксии. Выяснилось, что макароны перекрыли дыхательные пути.

В отношении Светланы возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых погиб ребенок). Следствие предъявило фигурантке обвинение.

Волжский городской суд приговорил Светлану к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Она является матерью годовалого ребенка, поэтому женщине предоставили отсрочку отбывания наказания до достижения им 14-летнего возраста. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

