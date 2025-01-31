Нижегородца, напавшего на курьера службы доставки продуктов, задержали

Сотрудники полиции Нижнего Новгорода задержали мужчину, который напал на курьера службы доставки продуктов, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Случай произошел в конце декабря 2024 года возле многоэтажного дома на улице Бориса Панина. Мужчина, проживающий в данном районе, попытался украсть продукты из термоконтейнера курьера.

Курьер оказал сопротивление нападавшему, что привело к драке, в ходе которой товары на сумму 1557 рублей были повреждены. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, отметили в МВД.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Выяснилось, что у него в прошлом были неоднократные судимости за имущественные преступления, и в настоящее время у него нет места трудоустройства.