Нижегородец решил воспользоваться интимными услугами и лишился более 135 тыс руб

Нижегородец заплатил более 135 тыс руб за интимные услуги и не получил их

Житель Нижнего Новгорода остался без более чем 135 тысяч рублей, пытаясь оплатить услуги интимного характера, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

60-летний мужчина из Московского района решил воспользоваться интимными услугами, нашел соответствующий сайт, выбрал анкету и позвонил по указанному телефону. На другом конце провода ответила женщина, которая сообщила, что для получения услуги необходимо внести предоплату в размере 2 тысяч рублей.

Мужчина перевел деньги на указанный счет, после чего ему позвонил «менеджер» салона и предложил увеличить количество услуг. В результате он отправил еще 135 900 рублей.

Вскоре, не получив обещанную услугу, заказчик осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Им грозит до 5 лет лишения свободы.