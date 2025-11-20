Нижегородец получил 1 млн руб за падение на льду

сегодня в 18:33

56-летний нижегородец получил коменсацию в размере 1 млн руб за падение на льду

В Нижнем Новгороде 56-летний мужчина получил перелом ноги, упав на обледеневшем тротуаре рядом с многоквартирным домом. Благодаря вмешательству судебных приставов, пострадавший смог получить финансовую компенсацию от организации, ответственной за содержание территории, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУФССП по Нижегородской области.

Из-за падения на скользкой дорожке возле жилого дома мужчина сломал ногу со смещением.

Суд вынес решение о взыскании с управляющей компании в пользу нижегородца 996 тысяч рублей. В указанную сумму вошли компенсация за ущерб, нанесенный здоровью, потерянный доход и моральный вред.

После ареста счетов компания выполнила судебное решение. Права гражданина были восстановлены в полном объеме.

