Нижегородец избил свою мать до смерти во время ссоры

Арестован нижегородец, избивший свою мать до смерти при ссоре

В Нижнем Новгороде поместили под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве матери, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По версии следствия, трагедия произошла в январе нынешнего года в квартире на улице Композитора Касьянова. При ссоре между сыном и матерью завязалась жестокая драка, в ходе которой мужчина избил женщину, что привело к ее мгновенной смерти.

Следственные органы уже начали комплексную проверку дела, пытаясь разобраться во всех аспектах происшествия и выяснить его причины. По словам представителей СК, мужчина задержан.

«Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.

Ранее СУ СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство из-за дорожного конфликта на Автозаводе.