Nissan с пассажирами вылетел со 2 этажа парковки в Москве

Автомобиль Nissan вылетел со второго этажа парковки на улице Газопровод в столичном районе Чертаново Южное. В машине был водитель и пассажиры, сообщает SHOT .

Очевидцы смогли вытащить людей из машины. Никто из них серьезно не пострадал. Что именно произошло, неизвестно.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что автомобиль перевернулся и сильно пострадал при падении. На месте работают сотрудники полиции и скорая помощь.

