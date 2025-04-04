«Ничего тревожного»: коллеги рассказали об умершей в Сочи учительнице

В сочинской гимназии во время перемены скончалась учительница

В гимназии № 15 Сочи на перемене внезапно умерла 45-летняя преподавательница начальных классов, пишет «Российская газета» .

По информации городской администрации, женщина почувствовала резкое ухудшение самочувствия, поднимаясь по лестнице. Медики прибыли оперативно, но спасти педагога не смогли.

Как сообщили «Российской газете» коллеги погибшей, незадолго до трагедии она посещала поликлинику, однако врачи не выявили у неё опасных симптомов.

В мэрии выразили соболезнования семье и пообещали помочь с организацией похорон.

Российские педагоги ежегодно проходят обязательную диспансеризацию.

В начале года преподаватель скончалась в Москве при проведении косметологической процедуры.