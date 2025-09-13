NHK: самолет United Airlines аварийно сел в Японии

сегодня в 03:59

Самолет авиакомпании United Airlines, направляющийся из аэропорта Нарита рядом с Токио на Филиппины, совершил аварийную посадку в японском аэропорту Кансай, сообщает RT со ссылкой на телеканала NHK.

По предварительной информации, на самолете сработала сигнализация о возможном возгорании в грузовом отсеке, когда воздушное судно летело на высоте 10 тыс. м. Экипаж принял решение совершить аварийную посадку.

После приземления пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

