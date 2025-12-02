Несся как бешеный: появилось видео жесткого ДТП с грузовиком в Новой Москве

сегодня в 15:49

Дептранс показал видео серьезного ДТП с грузовиком в Новой Москве

В Щаповском Троицкого административного округа Москвы грузовик на огромной скорости въехал в машину. Видео опубликовала пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел по адресу: Краснопахорский район, дом 93А, в Троицком административном округе Москвы. На записи грузовик на огромной скорости едет вперед и врезается в «Газель».

Оба автомобиля сносит с дороги и уносит в кювет. Они снесли фонарный столб, врезаются в дерево и забор частного дома. Дерево от сильного удара сломалось.

По данным пресс-службы столичной прокуратуры, два человека пострадали. Им понадобилась медпомощь.

К месту происшествия приехали сотрудники МЧС.

