Огромная очередь в туалет образовалась на рейсе Шанхай — Москва из-за массового отравления пассажиров. Людям стало плохо после обеда на борту самолета, сообщает SHOT .

В минувшее воскресенье рейс China Eastern вылетел из Китая в Москву. Через полтора часа полета пассажирам предложили обед. Основным блюдом стали сосиски и рис с соусом.

По словам очевидцев, именно китайский рис стал причиной отравления. Спустя пару часов после обеда самочувствие туристов ухудшилось — у них началась рвота и диарея. При этом людям оставалось лететь еще около 6 часов. Очередь в туалет не заканчивалась на протяжении всего полета.

Некоторым людям было так плохо, что их пришлось пересадить в первый класс. Сейчас туристы, летевшие на борту, до сих пор жалуются на температуру. Они отлеживаются дома.

Ранее в Сургуте студенты колледжа массово отравились в столовой. Студенты показали на фото и видео, что в готовой гречневой каше и в супе нашли личинки насекомых.

