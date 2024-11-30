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Несколько взрывов прогремело в Лазаревском районе Сочи

В Лазаревском районе Сочи были слышны несколько взрывов, жители видели яркие вспышки в небе, сообщает SHOT .

Всего очевидцы слышали 2–3 громких звука, которые были похожи на взрывы. Это было в микрорайоне Лоо.

Кроме того, о звуках взрывов рассказали и жители Дагомыса. Между ним и Сочи расстояние составляет порядка 13 км.

Сначала люди услышали громкий гул, а затем прозвучал взрыв.

Как ранее сообщили в министерстве обороны РФ, ПВО этой ночью ликвидировано восемь украинских дронов над Белгородской областью и три — над Черным морем.