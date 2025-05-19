Несколько машин столкнулись и перевернулись на внутренней стороне МКАД

сегодня в 15:56

Массовое ДТП с опрокидыванием машин произошло на внутренней стороне МКАД

Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 48 км МКАД. В результате участвовавшие в ДТП автомобили перевернулись, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Авария произошла в районе съезда № 48. Оперативные службы Москвы уже работают на месте.

Информация о количестве пострадавших уточняется. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Водители могут столкнуться с затрудненным движением в районе аварии. Им посоветовали выбирать пути объезда.

Ранее грузовик влетел в стоящую легковушку с людьми в Орехово-Зуевском округе. Пострадали водитель и трое пассажиров легкового авто.