Несколько машин столкнулись и перевернулись на внутренней стороне МКАД
Массовое ДТП с опрокидыванием машин произошло на внутренней стороне МКАД
Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 48 км МКАД. В результате участвовавшие в ДТП автомобили перевернулись, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Авария произошла в районе съезда № 48. Оперативные службы Москвы уже работают на месте.
Информация о количестве пострадавших уточняется. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Водители могут столкнуться с затрудненным движением в районе аварии. Им посоветовали выбирать пути объезда.
Ранее грузовик влетел в стоящую легковушку с людьми в Орехово-Зуевском округе. Пострадали водитель и трое пассажиров легкового авто.