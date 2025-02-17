сегодня в 12:18

Несколько грузовиков столкнулось на внутренней стороне МКАД

Массовое ДТП с участием нескольких грузовиков произошло на внутренней стороне 106-го км МКАД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Машины столкнулись в районе съезда №105А. На месте происшествия работают оперативные службы.

Обстоятельства и причины ДТП неизвестны. Информация о пострадавших уточняется.

Из-за аварии для движения транспорта открыты только 2 полосы из 5. Автомобилистам рекомендовали воспользоваться путями объезда.

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