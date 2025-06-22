Несколько десятков человек задержали во время ночного велозаезда в Петербурге

Несколько десятков человек задержали во время ночного велозаезда в Санкт-Петербурге. Задержания начались после конфликта велосипедистов с сотрудниками полиции, сообщает Baza .

В воскресенье утром жители Васильевского острова обнаружили на улице брошенные велосипеды. Выяснилось, что прошедшей ночью должен был состояться массовый велозаезд, который прервался перекрытием дорог и задержаниями.

Как рассказали очевидцы, велосипедисты собрались в позднее время у одного из зданий на улице Кораблестроителей, рядом со сквером имени Александра Володина. Молодые люди громко общались и выполняли различные трюки велосипедах, что вызвало недовольство у некоторых жителей близлежащих домов. Они вызвали полицию.

Между полицией и велосипедистами возник конфликт, из-за которого начались задержания. На место прибыли дополнительные силы полиции из соседний районов. Для поимки велосипедистов перекрыли проезд по Новосмоленской набережной, а также по Кораблестроителей, от Наличной в сторону реки Смоленки.

Многие велосипедисты были вынуждены прятаться от силовиков во дворах и парадных. В отношении задержанных составили протоколы по статьям о мелком хулиганстве и неповиновении сотрудникам полиции.