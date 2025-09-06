Несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве
В районе дома 46 на Ленинградском шоссе в столице произошла дорожная авария, столкнулись несколько машин, сообщает пресс-служба городского Дептранса.
На месте ДТП работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства аварии и сведения о пострадавших в ней уточняются.
Движение по трассе в сторону Подмосковья затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», из-за ДТП образовался затор длиной около 2 км.