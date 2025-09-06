Несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве Происшествия сегодня в 11:16

В районе дома 46 на Ленинградском шоссе в столице произошла дорожная авария, столкнулись несколько машин, сообщает пресс-служба городского Дептранса.