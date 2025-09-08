Неловкие грабители с топором похитили из багажника москвича дорогие смартфоны

Полицейские провели задержание двоих мужчин, которых подозревают в разбое в Москве. Они похитили смартфоны и деньги на сумму два с половиной млн рублей, сообщает в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным силовиков, фигуранты врезались в припаркованную машину и заблокировали москвича, выгружавшего вещи из авто. Затем мужчины покинули транспортное средство в масках, пригрозили мужчине топором, забрызгали его глаза баллончиком с газом и нанесли удары.

На опубликованной записи москвич выгружает вещи из багажника припаркованной на обочине дороги машины. Двое мужчин резко подъезжают на старом Mercedes-Benz и врезаются в стоящий рядом автомобиль. Затем они выходят из авто, неловко, спотыкаясь, подбегают к мужчине и пытаются ему угрожать.

После этого фигуранты, предположительно, забрали пакеты с дорогостоящими телефонами, рюкзак с документами и деньгами. Ущерб составил более двух с половиной млн рублей.

На месте происшествия полицейские изъяли топор и похожий на пистолет предмет. Правоохранители задержали фигурантов на московском железнодорожном вокзале. Похищенные средства мужчины отдали третьему фигуранту.

Силовики открыли уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Мужчин заключили под стражу.

Третьего соучастника ищут. Правоохранители также разыскивают пропавшие вещи.