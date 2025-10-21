Нелегальных мигрантов, занимавшихся капремонтом школы, задержали в Подмосковье

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Подмосковью вместе со Специальным полком полиции провели операцию «Нелегал-2025» и поймали нарушающих закон мигрантов, которые занимались капитальным ремонтом школы в Люберцах, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону .

Правоохранители провели 38 иностранных работников. Оказалось, что 33 из них осуществляли свою трудовую деятельность на территории РФ незаконно. На них составили административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ. Среди них 16 человек также были привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания).

28 нарушителей получили штраф в размере 5 тыс. рублей. Затем они будут выдворены за пределы РФ. Еще пять мигрантов также получили штраф, кроме того, они были принудительно помещены в Центр временного содержания иностранцев.

Сейчас правоохранители устанавливают работодателя нарушителей. Он будет привлечен к ответственности.

Ранее в Щелкове прошли три рейда по местам скопления мигрантов. Было выявлено семь нарушителей.

