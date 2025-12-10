Неизвестный переписывался с родными кубанской модели, пока она была в больнице

Неизвестный неделю отправлял сообщения с телефона избитой кубанской модели Анжелики, пока та находилась в больнице в Москве. Он писал родным девушки от ее имени и убеждал их, что все в порядке, сообщает Baza .

Последние СМС с телефона модели были отправлены 30 ноября. Однако девушка оказалась в реанимации 23 ноября. По словам родных, все это время они считали, что именно Анжелика общается с ними.

Однако родственники заметили странность — сообщения были холодными. Обычно Анжелика так не общалась. Например, на вопрос «Как дела?» от нее пришло сообщение: «Нормально, спала». Ответы приходили поздно вечером или даже ночью.

Также вместо привычного «сынок» в сообщениях стало появляться формальное «сын». Кроме того, в переписке тот, кто получил доступ к телефону Анжелики, объяснял, что не может позвонить, потому что в Москве якобы глушат связь.

Уроженка Кубани Анжелика строила карьеру модели в столице. Две недели назад она пропала. Ее неразобранный чемодан с вещами, паспорт и телефон нашли в квартире. Перед пропажей девушка рассталась со своим парнем и съехала от него.

Накануне модель нашли в реанимации в ГКБ № 1 им. Пирогова с тяжелыми травмами. У нее частичная амнезия. Возбуждено уголовное дело. Девушка в разговоре с семьей отрицала, что к атаке причастен ее возлюбленный.

