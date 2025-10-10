Неизвестный хотел устроить резню в больнице подмосковной Лобни

сегодня в 10:58

Вооруженный ножом мужчина зашел в больницу в Лобне и напал на врача

Неизвестный мужчина с ножом зашел в больницу в подмосковной Лобне и попытался атаковать одного из врачей. Не исключено, что он был под воздействием наркотических средств, сообщает Mash .

Мужчина проявлял агрессию. Количество пострадавших неизвестно.

На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии. Они совместно с врачами обезвредили мужчину.

На опубликованных фото и видео показано, что мужчину повалили на землю и надели на него наручники. Его держали врачи и сотрудники полиции.

