Неизвестные забросали коктейлями Молотова Русский дом в Праге

сегодня в 12:45

Неизвестные закидали коктейлями Молотова Русский дом в чешской Праге. Случай стал пятым за последние четыре года, сообщает Mash .

Расследование из-за нападения начали чешские полицейские. В Русском доме частично выбиты стекла. Внутри произошел пожар.

На Русские дома периодически нападают в Евросоюзе. Например, в марте 2022 года мужчины атаковали Российский дом науки и культуры в немецком Берлине. В 2023-м атака была совершена в Кишиневе.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.