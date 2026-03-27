Неизвестные забросали коктейлями Молотова Русский дом в Праге
Неизвестные закидали коктейлями Молотова Русский дом в чешской Праге. Случай стал пятым за последние четыре года, сообщает Mash.
Расследование из-за нападения начали чешские полицейские. В Русском доме частично выбиты стекла. Внутри произошел пожар.
На Русские дома периодически нападают в Евросоюзе. Например, в марте 2022 года мужчины атаковали Российский дом науки и культуры в немецком Берлине. В 2023-м атака была совершена в Кишиневе.
