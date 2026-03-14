Нефтяная инфраструктура Ирана на острове Харк уцелела после атаки США
Нефтяная инфраструктура иранского острова Харк не пострадала в результате удара американских ВВС, сообщает ТАСС.
По данным СМИ, во время бомбардировки на острове было слышно не менее 15 взрывов. Но объекты нефтяного комплекса не получили повреждений.
Удары пришлись по другим целям: оборонительным сооружениям, морской базе, аэропорту и вертолетному ангару.
При этом на острове Харк расположен один из крупнейших экспортных нефтяных терминалов Ирана.
Ранее Соединенные Штаты вели обсуждение вероятности захвата принадлежащего Ирану острова Харк в Персидском заливе.
