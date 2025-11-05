Недалеко от аэропорта Луисвилла в США разбился грузовой самолет
Потерпевший крушение недалеко от аэропорта Луисвилла в США самолет был грузовым, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.
«По предварительной информации, самолет UPS MD-11 потерпел крушение недалеко от аэропорта Луисвилла», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в американском Луисвилле, штат Кентукки, разбился самолет.
На опубликованных кадрах виден огромный столб дыма после крушения воздушного судна.
