Небольшой штраф: что грозит курьеру, перевозившему ребенка в сумке

Эксперт-юрист Денис Хмелевский заявил, что курьеру, перевозившему в Москве в термосумке ребенка, грозит административная ответственность и штраф не более 500 рублей, сообщает «Вечерняя Москва».

«Ребенка нужно перевозить в специальных удерживающих устройствах, например в кресле. Сумку таким устройством точно нельзя назвать. Поэтому в данном событии есть признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.23 Административного кодекса РФ», — сказал юрист.

По его словам, в случае дорожно-транспортного происшествия с участием курьера, повлекшего за собой травмы у ребенка, возможно возбуждение уголовного дела. Все зависит от степени тяжести нанесенного вреда здоровью.

На Подольской улице в Москве заметили малыша в термосумке курьера. Представители компании сообщили, что в описываемый момент курьер не выполнял служебные обязанности и перемещался с ребенком в личных целях. С сотрудником проведут профилактическую беседу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.