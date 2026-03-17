Неадекват ворвался в дом и забил битой бабушку в Подмосковье

сегодня в 18:46

Парень ворвался в дом и забил битой пенсионерку в подмосковном поселке

Правоохранители задержали 24-летняя парня, который забил битой пенсионерку прямо в ее доме в Истре. Задержанный оказался жителем Красногорска, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

16 марта подозреваемый пробрался в дом к пожилой женщине в поселке Румянцево. Он нанес 62-летней пенсионерке множественные удары битой по голове. Она скончалась на месте.

После совершения зверского преступления убийца попытался скрыться, но его задержали соседи, которые вызвали правоохранителей. Следователи и криминалисты осмотрели помещение, изъяли оружие и назначили комплекс экспертиз.

Житель Красногорска был судим по ряду преступлений небольшой тяжести. Теперь он ответит по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Мотивы поступка выясняются.

