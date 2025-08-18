Неадекват напал на девушку, приехавшую в Екатеринбург на чемпионат РФ по боксу

В Екатеринбурге мужчина ударил в челюсть девушку перед чемпионатом РФ по боксу

В Екатеринбурге неадекват напал и ударил девушку, которая приехала в город на чемпионат России по боксу, сообщает URA.RU .

Инцидент произошел ночью на заправке возле гостиницы «Вельвет».

Как рассказала пострадавшая, двое молодых людей начали приставать к ним с подругой с вопросами, что они делают в городе. Девушки ответили, что приехали в Екатеринбург на Чемпионат России по боксу. Парни негативно отреагировали, заявив, что девушки «явно не в том месте ищут достойных мужчин». При этом добавили, что сами занимаются единоборствами.

После этого один из молодых людей начал приставать к девушке, а на просьбу убрать руки неожиданно ударил ее в область нижней челюсти.

Федерация бокса Свердловской области приглашает нападавшего принять участие в соревнованиях и показать свои умения на ринге. Боксеры и местное спортивное сообщество оказали помощь в поисках неадеквата.

