сегодня в 20:54

Неадекват напал на адвоката Асада Юсуфова в Красногорском городском суде

Адвокат Асад Юсуфов получил удар от агрессивного неадеквата прямо в здании Красногорского городского суда, сообщает «112» .

По словам защитника, он работает над делом по определению места жительства несовершеннолетнего. Юсуфову приходится часто встречаться с отцом ребенка.

По словам адвоката, мужчина часто ведет себя агрессивно во время диалогов. В минувшую пятницу он и вовсе решил распустить кулаки.

Мужчина не побоялся напасть на Юсуфова прямо в зале суда. Защитник получил большую ссадину и кровоподтек. Позднее у адвоката диагностировали сотрясение.

Пострадавший написал заявления на агрессивного мужчину.

Ранее неадекват устроил драку в общественном транспорте в Подмосковье. Он также угрожал полицейским.