Неадекват напал на адвоката Асада Юсуфова в Красногорском городском суде
Фото - © Telegram-канал 112
Адвокат Асад Юсуфов получил удар от агрессивного неадеквата прямо в здании Красногорского городского суда, сообщает «112».
По словам защитника, он работает над делом по определению места жительства несовершеннолетнего. Юсуфову приходится часто встречаться с отцом ребенка.
По словам адвоката, мужчина часто ведет себя агрессивно во время диалогов. В минувшую пятницу он и вовсе решил распустить кулаки.
Мужчина не побоялся напасть на Юсуфова прямо в зале суда. Защитник получил большую ссадину и кровоподтек. Позднее у адвоката диагностировали сотрясение.
Пострадавший написал заявления на агрессивного мужчину.
Ранее неадекват устроил драку в общественном транспорте в Подмосковье. Он также угрожал полицейским.